حصيلة تجارة السلاح.. ضبط شخص لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عنصر إجرامي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقُدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 21 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.