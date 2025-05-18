إعلان

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف مواطن وإيداعه بمصحة نفسية بالقاهرة

11:58 ص الأحد 18 مايو 2025

اختطاف مواطن وإيداعه بمصحة نفسية بالقاهرة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور لسيدة زعمت قيام أشقاء زوجها باختطافه وإيداعه قسرًا بإحدى المصحات النفسية بالقاهرة.

وبإجراء الفحص، تبين أن السيدة القائمة بالنشر ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق، وقد أفادت بوجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها – عاطل – مقيم بذات الدائرة.

وتم استدعاء شقيق الزوج، والذي يعمل سائقًا ويقيم في نفس المنطقة، حيث أكد أن شقيقيه اصطحباه إلى إحدى المصحات النفسية بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك بموافقة الزوج الكاملة.

وبالاستعلام من إدارة المصحة، تبيّن صحة أقوال الشقيق، وأن دخول الزوج للعلاج تم بمحض إرادته ودون أي إكراه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختطاف مواطن مصحة نفسية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم