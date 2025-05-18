الداخلية تكشف حقيقة اختطاف مواطن وإيداعه بمصحة نفسية بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور لسيدة زعمت قيام أشقاء زوجها باختطافه وإيداعه قسرًا بإحدى المصحات النفسية بالقاهرة.

وبإجراء الفحص، تبين أن السيدة القائمة بالنشر ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق، وقد أفادت بوجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها – عاطل – مقيم بذات الدائرة.

وتم استدعاء شقيق الزوج، والذي يعمل سائقًا ويقيم في نفس المنطقة، حيث أكد أن شقيقيه اصطحباه إلى إحدى المصحات النفسية بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك بموافقة الزوج الكاملة.

وبالاستعلام من إدارة المصحة، تبيّن صحة أقوال الشقيق، وأن دخول الزوج للعلاج تم بمحض إرادته ودون أي إكراه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.