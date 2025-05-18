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بتهمة تهديد طليقته.. أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم

07:00 ص الأحد 18 مايو 2025

محمد غنيم

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم، المتهم بتهديد طليقته بسبب خلافات شخصية بينهما.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث اتهمت النيابة محمد غنيم، 63 عامًا، طبيبًا بشريًا وممثلًا سابقًا، بتهديد طليقته رانيا نبيل زكي خليفة كتابة وشفاهيًا، عبر وسيط يدعى زينب حسن، بالقتل وإفشاء أمور مخلة بالشرف، بالإضافة إلى طلب مبلغ مالي منها.

وتتضمن الاتهامات تهديدًا بارتكاب جريمة ضد النفس، وهي التهديد بالقتل، وإفشاء أسرار شخصية، ضمن دائرة قسم شرطة مصر القديمة. وكانت القضية رقم 15486 لسنة 2022 جنايات قسم مصر القديمة، وقد قررت المحكمة إعادة محاكمته للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

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محكمة جنايات القاهرة محمد غنيم المتهم بتهديد طليقته النيابة قسم شرطة مصر القديمة رانيا نبيل زكي
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