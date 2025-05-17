الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قرابة 7 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تمثله من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.