مفاجأة في اعترافات المتهم بضرب سيدة شبه عارية أمام مستشفى بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتداء شخص على سيدة شبه عارية بالضرب أمام مستشفى.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 الجارى، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهته أفاد بأنه حال مشاهدته للسيدة المشار إليها "شبه عارية" مضطربة نفسياً حاول السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على ارتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها.