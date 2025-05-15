حادث ميكروباص يتسبب في تكدس مروري أعلى المحور

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى المحور بعد التقاطع بنحو 1 كم اتجاه مدينة السادس من أكتوبر مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام السيارة المنكوبة نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.