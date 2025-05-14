ضبط شبكة إجرامية غسلت ربع مليار جنيه من تجارة محظورة



كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية تورطوا في غسل قرابة 280 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حصلوا على تلك الأموال من أنشطة غير قانونية في مجال الاتجار بالمواد المحظورة، وسعوا لإخفاء مصدرها الحقيقي عبر تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعقب جرائم غسل الأموال وملاحقة المتورطين فيها.