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"مزاح تحول إلى إصابة".. كشف ملابسات اعتداء بعصا على طالب في الإسماعيلية

03:16 م الأحد 11 مايو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطعَي فيديو تم تداولهما عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا استغاثة من سيدة تتهم شابًا بالتعدي على شقيقها بعصا في محافظة الإسماعيلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال طالب (مقيم بدائرة القسم) مصابًا بجرح في الوجه. وبسؤاله، اتهم طالبًا آخر (من ذات الدائرة) بالتعدي عليه بعصا خشبية (شومة) أثناء المزاح، ما أسفر عن إصابته.

تم ضبط المتهم في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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اعتداء بعصا على طالب الإسماعيلية قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية
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