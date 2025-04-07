أمن القاهرة يسقط 14 تاجر مخدرات ويصادر 5 ملايين جنيه من المخدرات

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (أكثر من 13 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش)، وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (أكثر من 11 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش).

كما تمكنت القوات من ضبط (عنصر إجرامي وسيدة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقاري "التامول والترامادول")، وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الشادو – فرد خرطوش)، وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (أكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش)، وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (أكثر من كيلو جرام من مخدر الآيس)، وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (5 ملايين جنيه).