"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 30 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة ترويج 30 كيلو جرامًا من المواد المخدرة في محافظتي أسوان ودمياط خلال حملات أمنية مكثفة شنتها الوزارة على مدار الأيام الماضية.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة متهمين، أحدهما لديه معلومات جنائية، كما تم ضبط قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن فرد محلي وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 632 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 3 قضايا لجلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو، 8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية "بدون ترخيص" عبارة عن بندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين، 2 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية.