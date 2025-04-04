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الداخلية تضبط قضايا تهريب ونقد وهجرة غير شرعية في 24 ساعة

05:03 م الجمعة 04 أبريل 2025

أمن المنافذ

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كتب - علاء عمران:
كثّفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا متنوعة في إطار مواجهة الجريمة بكافة صورها وتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ.

في مجال مكافحة تهريب النقد، تم ضبط قضيتين، بينما تم تحرير 240 مخالفة مرورية متنوعة في نطاق عمل الإدارة. كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 21 قضية، في حين نجحت الحملات في تنفيذ 135 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 قضايا في هذا المجال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الحدودية للجمهورية.

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أمن المنافذ وزارة الداخلية قضايا تهريب ونقد هجرة غير شرعية
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