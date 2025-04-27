تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته بالتجمع الخامس

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس، إلى جلسة الدور الرابع من شهر مايو المقبل، للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال إلى المحاكمة، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق إثر نشوب خلافات بينهما، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وكشف أمر الإحالة أن تحريات قسم شرطة التجمع الخامس أكدت إصابة المجني عليها "مرام أ." بكدمات وآثار خنق، أدت إلى خضوعها لعدة عمليات جراحية قبل أن تلقى مصرعها متأثرة بإصابتها، مع وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، رجل الأعمال المتهم، هو من ارتكب الجريمة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب.