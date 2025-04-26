تأجيل محاكمة متهمي "تنظيم الخانكة وإخوان منوف" لـ الأول من يونيو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، تأجيل نظر قضيتي "تنظيم الخانكة" و"إخوان منوف" لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل، وذلك لحضور المتهمين والاستعداد للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، متهمةً إياهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية "جماعة الإخوان المسلمين" أُسست بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها الجماعة، وذلك وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة.