إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بقرية أبو رجوان بحري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص اتجاه المنيب مما أسفر عن سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى البدرشين المركزي.

جنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السير إلى طبيعتها.

في سياق متصل، أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي قبل نزلة بهتيم نطاق محافظة القليوبية، ونقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.