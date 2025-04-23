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الشرطة تداهم مكتب كاستنج بالدقي وتضبط فيديوهات مصورة دون ترخيص

12:09 م الأربعاء 23 أبريل 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب -علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط صاحب مكتب كاستنج غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بعد استقطابه شبابًا وفتيات وتصويرهم في مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب المشار إليه، حيث ضُبط مالكه، وعُثر بداخله على استوديو تصوير مزود بكاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي ووحدة تخزين خارجية، محمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو لراغبي التمثيل.

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بممارسة النشاط غير القانوني بقصد تحقيق الربح المادي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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حملة امنية الشرطة تداهم مكتب كاستنج ضبط فيديوهات مصورة دون ترخيص
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