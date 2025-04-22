الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام "توك توك" بمعلمة في المحلة الكبرى

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بشقيقتها أثناء عبورها الطريق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مما أسفر عن إصابتها وفراره هاربًا.

في إطار التحقيقات، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول المحلة من إحدى المستشفيات باستقبال شقيقة الشاكية (مُعلمة - مقيمة بدائرة قسم ثان المحلة) وهي مصابة بكسور وجروح. وبسؤالها، قررت أنها أثناء عبورها الطريق رفقة والدتها في دائرة القسم، تعرضت للاصطدام من قائد مركبة "توك توك"، الذي فر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المركبة وقائدها (له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المركبة وقائدها.