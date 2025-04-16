حملات أمنية تضبط أكثر من 20 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط من تنفيذ حملات أمنية مكثفة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



مديرية أمن أسوان

تم ضبط 4 قضايا لجلب مواد مخدرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكميات من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية و3 فرد محلي، إضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا لجلب مواد مخدرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، و9 كيلو جرام من البانجو، و10 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وكان من بين المتهمين 2 لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المزيد من المخالفات والمطلوبين.

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية موسعة على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن نتائج إيجابية.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 4 قضايا لجلب مواد مخدرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكميات من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية و3 فرد محلي، إضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا لجلب مواد مخدرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، و9 كيلو جرام من البانجو، و10 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وكان من بين المتهمين 2 لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المزيد من المخالفات والمطلوبين.