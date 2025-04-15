"مريضة نفسيًا".. بيان عاجل من الداخلية بشأن سيدة أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت قيام سيدة بافتعال مشكلات والتعدي على عدد من المواطنين بدعوى تعرضها للتحرش والمضايقة.

وفي إطار جهود الوزارة لكشف ملابسات الواقعة، تبين أن السيدة المقصودة (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر)، وبسؤال أحد أقاربها، أفاد بأنها تعاني من اضطراب نفسي، وسبق إيداعها بعدد من المصحات النفسية، وأنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تم إيداعها بإحدى المصحات لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.