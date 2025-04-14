الداخلية تكشف حقيقة منشور سرقة سيارة لذوي الهمم بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى قيام أشخاص بسرقة سيارة من مواطن من ذوي الهمم وشقيقه بالإكراه، بتحريض من خالهم، في محافظة الشرقية.

بعد الفحص، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة، حيث تعود الواقعة إلى خلافات عائلية تتعلق بالميراث وقيمة السيارة محل النزاع بين المُبلغ وعدد من أقاربه. تم تحرير محاضر بالوقائع في مركز شرطة الزقازيق.

أكدت التحريات ضبط الأطراف المتنازعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.