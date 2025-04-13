الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، بزعم تعرضه للتعذيب.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المتوفى كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، وبتاريخ 12 من الشهر الجاري، انتابته حالة من الهياج أثناء تواجده بمحبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

وأضاف البيان أنه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع نزيل آخر، وتمت السيطرة عليه. وفي وقت لاحق، شعر بحالة إعياء، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه تُوفي.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة في حينه.