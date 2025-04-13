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بقيمة 8 مليون جنيه.. الداخلية تواصل مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي

11:54 ص الأحد 13 أبريل 2025

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كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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النقد الأجنبي وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة
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