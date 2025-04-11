"كنت بأدبها وروحها طلعت في إيدي".. اعترافات قاتل زوجته بأوسيم

القاهرة - مصراوي:

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة إلى أقوال عاطل متهم بتعذيب زوجته حتى الموت داخل عش الزوجية بدائرة المركز بعد ضبطه من قبل رجال الشرطة.

المتهم الأربعيني حاول استمالة رجال التحقيق "ماكنش قصدي أقتلها.. كنت بأدبها وروحها طالت في إيدي" موضحًا أن صوتها المرتفع أثار حفيظته فاعتدى عليها بعصا حديدية حتى فارتقت الحياة.

مأمور مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزل بدائرة المركز. وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعُثر على جثة سيدة ثلاثينية ترتدي ملابسها وبها آثار اعتداء بأماكن متفرقة بالجسم.

تحريات المباحث وأقوال الجيران توصلت إلى تورط الزوج خاصة مع سماع الأهالي صوت شجار توقف فجأة، وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم -له سجل إجرامي- واقتياده إلى القسم.

المتهم اعترف بجريمته، ورحلته مأمورية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.