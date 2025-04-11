مكافحة المخدرات تكشف شبكة لغسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه في أسيوط

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهم بغسل الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط.

المتهمون الذين لديهم معلومات جنائية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وأنشطة تجارية، مما جعل الأموال المشبوهة تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتُقدر قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.

تعد هذه القضية جزءًا من حملة موسعة لمكافحة غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتهمين لضمان تقديمهم للعدالة.