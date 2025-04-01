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انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو ونقل المصابين للمستشفى

12:18 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص قادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتم إبعاد السيارة المنكوبة عن نهر الطريق بواسطة إدارة المرور.

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انقلاب ميكروباص محور 26 يوليو الخدمات المرورية
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