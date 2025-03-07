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الداخلية: ضبط 215 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

12:09 م الجمعة 07 مارس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 299 قضية مخدرات، و215 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85445 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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