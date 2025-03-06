صيدلاني يقتل والدته خنقًا ويزعم: "لابسها جن وكنت بخرجه"

كتب- رمضان يونس:

بينما كانت الأم تكافح بكل ما أوتيت من قوة محاولة النجاة، كان ابنها الصيدلي يُطبق يديه حول رقبتها حتى انقطعت أنفاسها، ظنًا منه أنه يقوم بمعالجتها من الجن الذي زعم أنه يسكن روحها، غير مدرك أن أفعاله أودت بحياة والدته.

المتهم "أحمد ع." 27 سنة، صيدلي -يعاني من مرض نفسي-، أما المجني عليها فهي "رضا" -ربة منزل- في العقد الخامس من عمرها، يقيمان في مسكن واحد بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

قامت الأم على رعاية نجلها ووفرت له كل سُبل الحياة حتى ألتحق بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، وبعد تخرجه عمل الشاب في إحدى الصيدليات القريبة من مسكنه.

بمرور الوقت أصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، وأصبح دائم الشجار مع والدته، وذات مرة لم يكن الشجار يقتصر على مشادة كلامية كالمعتاد، بل تطور إلى اعتداء الابن على والدته بالضرب، وقبض يده على رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الأبن حاول استخراج تصريح دفن وأن الوفاة طبيعية، لكن علامات أصابعه حول الرقبة جعلت مفتش الصحة يشك أن الوفاة بها شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين أنها توفت نتيجة لاسفسكيا الخنق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة "رضا" -ربة منزل- في العقد الخامس من عمرها.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ع." 27 عاما، دكتور صيدلي، نجل المجني عليها، ويعاني من مرض نفسي منذ فترة.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة جري ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بقتل والدته خنقًا، بدافع تخليصها من معاناتها، معتقدًا أنها كانت تحت تأثير أعمال سحر، وسعى إلى علاجها وإخراج الجن الذي زعم أنه يسكنها ولم يقصد قتلها.