مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام أفادت قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة – مطلوب ضبطه وإحضاره في جنايتى "مخدرات، سلاح ناري" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش، الهيروين" – بندقية آلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.