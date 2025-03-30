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خلعته دون علمه.. سيدة تقفز من الطابق الثالث هربًا من زوجها في الجيزة

01:00 ص الأحد 30 مارس 2025

سيدة تقفز من الطابق الثالث

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كتب- صابر المحلاوي:
حاولت سيدة الهروب من اعتداء زوجها عليها بعد أن اكتشف قيامها برفع دعوى خلع ضده وبيع أثاث المنزل، فقفزت من شرفة شقتها بالطابق الثالث في منطقة الوراق، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو في منطقة الوراق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيدة ربة منزل، قامت بالقفز من الطابق الثالث هربًا من تعدي زوجها عليها، بعد أن علم بأنها قامت بخلعه قانونيًا وباعت أثاث المنزل.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التحقيق مع الزوج لمعرفة التفاصيل الكاملة.

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