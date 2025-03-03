‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم ثالث أكتوبر

القاهرة - مصراوي:

أجرى فريق من النيابة العامة تفتيشًا مفاجئًا على قسم شرطة ثالث أكتوبر تنفيذّا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

تفقدت النيابة عنابر النزلاء وتحققت من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع وكيل النائب العام إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة وقي الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.

وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.