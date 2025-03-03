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ضبط تاجر سلاح حاول غسل 153 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

01:25 م الإثنين 03 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

كشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء أراضٍ زراعية وأراضي بناء وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بقيمة مالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.

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