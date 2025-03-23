إعلان

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مطعم في المرج

09:02 م الأحد 23 مارس 2025

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مطعم في منطقة المرج، لإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

بعدها تمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعمل الجنائي معاينة حريق مطعم حريق المرج حريق مطعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - رئيس الوزراء يُعلن موعد إجازة عيد الفطر
هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية