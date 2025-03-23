انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مطعم في المرج

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مطعم في منطقة المرج، لإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

بعدها تمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.