ضبط 3 أشخاص بحوزتهم "إكسسوارات أميرية" دون تصريح

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، من ملاك محلات كماليات السيارات، بحوزتهم كميات كبيرة من الشارات والرتب والشعارات والبادجات الأميرية دون تصريح رسمي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة تداول المستلزمات الأميرية بدون ترخيص، حفاظًا على النظام العام ومنع إساءة استخدامها.