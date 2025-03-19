إعلان

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم "إكسسوارات أميرية" دون تصريح

03:17 م الأربعاء 19 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، من ملاك محلات كماليات السيارات، بحوزتهم كميات كبيرة من الشارات والرتب والشعارات والبادجات الأميرية دون تصريح رسمي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة تداول المستلزمات الأميرية بدون ترخيص، حفاظًا على النظام العام ومنع إساءة استخدامها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المستلزمات الأميرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟