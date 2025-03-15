تفاصيل دهس سائق لـ سيدة في الدقي

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الدقي حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء محاولتها عبور الطريق، وعلى الفور، تم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتم التحفظ على جثة الضحية داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات بعد تحرير المحضر اللازم.