في لحظات.. حريق ضخم يلتهم كافيه لاعب شهير سابق بالزمالك

كتب - محمود الشوربجي:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق ضخم اندلع داخل كافيه يملكه لاعب كرة قدم شهير سابق، ما أسفر عن خسائر مادية فادحة دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل كافيه يقع على كورنيش النيل، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق نجم عن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران داخل الكافيه، والتهمت ألسنة اللهب محتوياته بالكامل. وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.