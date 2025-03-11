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حقيقة ترويع السكان وفيديو "إشعال السيارات" بحلوان.. الأمن يكشف التفاصيل

11:54 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم وجود تشكيل عصابي يروع السكان ويرتكب جرائم عدة، من بينها إضرام النيران عمدًا في السيارات بمنطقة منشية جمال عبد الناصر بحلوان.

وبعد الفحص، تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تتعلق بمشاجرة نشبت بين شخصين من قاطني المنطقة بسبب خلافات حول "لهو الأطفال"، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وأقدم أحدهما على إلقاء زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة داخل سيارة مملوكة للطرف الآخر، ما تسبب في تلفيات محدودة بها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم اتخاذ اللازم وفقًا للقانون.

حقيقة ترويع السكان وفيديو "إشعال السيارات" بحلوان.. الأمن يكشف التفاصيل

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وزارة الداخلية حلوان تشكيل عصابي منطقة منشية جمال عبد الناصر
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