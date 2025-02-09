4 حالات اختناق وسط نيران شقة فيصل

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق شقة ببرج سكني بمنطقة فيصل غرب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بكفر طهرمس.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الغرب تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران في شقة بالطابق الأول لبرج مكون من 11 طابقًا بشارع المساكن، مما أسفر عن 4 حالات إصابة -جميعهم اختناق-.