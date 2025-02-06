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مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات مفاجئة

10:44 م الخميس 06 فبراير 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة تنقلات محدودة حظي فيها قطاع الجنوب بنصيب الأسد.

الحركة شملت تولي العقيد محمد عدلي منصب مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية خلفًا للعقيد عماد رشدي والرائد أحمد ماهر رئيسًا لمباحث الحوامدية خلفًا للرائد محمد فهمي.

مفاجآت "الشرقاوي" امتدت إلى وحدة مباحث الصف -بفرقة الشرق- استعان بخبرات المقدم أحمد السويركي خلفًا للرائد أحمد حسانين، الأمر نفسه بفرقة الطالبية والعمرانية قرر تعيين المقدم إسلام سمير بمنصب المفتش.

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