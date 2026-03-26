تأجيل محاكمة عصابة الحفر عن الآثار بالمقطم إلى أبريل المقبل

كتب : محمود الشوربجي

12:00 م 26/03/2026

التنقيب عن الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي يضم 5 عاطلين، متهمين بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة المقطم، إلى جلسة الدور الثاني من شهر أبريل المقبل.

تفاصيل القبض على عصابة الحفر عن الآثار بالمقطم

وتبين من التحريات أنه في إطار الجهود المكثفة لمديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم التعدي على التراث الحضاري، وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المقطم، تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال موقع عقار سكني لممارسة أعمال حفر سرية بحثًا عن الكنوز الأثرية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية العقار المشار إليه، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص متلبسين بأعمال الحفر، وكشفت المعاينة عن وجود حفرة بالطابق الأرضي بمساحة 7 أمتار في 2 متر، وبعمق يصل إلى 10 أمتار.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، أقروا بممارستهم نشاط التنقيب غير المشروع عن الآثار طمعًا في الربح السريع، مؤكدين استخدامهم للأدوات المضبوطة في محاولة الوصول إلى قطع أثرية أسفل العقار.

اقرأ أيضًا:

"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
شعبة الدواجن تكشف أسباب تراجع أسعار الفراخ 25 جنيها
دوي انفجارات في تل أبيب والقدس مع موجة صواريخ إيرانية جديدة (صور)
ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة
أسطورة "الجيش الأمريكي لا يقهر".. كيف خدعت نتنياهو وجرته لـ حرب إيران؟
أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ