حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في الحشيش بالجيزة 4 أيام

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

اعترافات المتهم بالإتجار في الحشيش

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أقر خلالها بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أنه يحصل عليها من أحد الأشخاص "عاطل" أرشد عن هويته، ثم يتولى توزيعها على عملائه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المخدرات داخل مسكنه، قبل توزيعها، كما كان يستخدم دراجة نارية للتنقل بين المتعاطين، لتسهيل عملية الترويج والابتعاد عن أعين الأجهزة الأمنية، إلى جانب استخدام هاتف محمول للتواصل مع زبائنه.

وكانت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة قد كشفت نشاط المتهم، حيث تم إعداد كمين له، أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات

