حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في الحشيش بالجيزة 4 أيام

كتب : محمود الشوربجي

11:21 ص 26/03/2026

حبس متهم أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

اعترافات المتهم بالإتجار في الحشيش

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أقر خلالها بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أنه يحصل عليها من أحد الأشخاص "عاطل" أرشد عن هويته، ثم يتولى توزيعها على عملائه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المخدرات داخل مسكنه، قبل توزيعها، كما كان يستخدم دراجة نارية للتنقل بين المتعاطين، لتسهيل عملية الترويج والابتعاد عن أعين الأجهزة الأمنية، إلى جانب استخدام هاتف محمول للتواصل مع زبائنه.

وكانت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة قد كشفت نشاط المتهم، حيث تم إعداد كمين له، أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات

اقرأ أيضًا:

"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف

الإتجار في الحشيش الجيزة رجال المباحث النيابة

إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
زووم

إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
أخبار

هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ
أخبار مصر

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟
رياضة عربية وعالمية

مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟

