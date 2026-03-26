الأمن يضبط طالبين بعد استعراض خطير بسيارتين في الشرقية

كتب : علاء عمران

10:05 ص 26/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية خطيرة، ما عرض حياتهما والمواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

أوضحت التحريات أنه تم تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وقائديهما، وتبين أنهما طالبان يقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة بقصد اللهو، كما اعترفا بقيامهما بتصوير المقطع ونشره عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات.

تم التحفظ على السيارتين المستخدمتين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

