كشف المحامي عبدالعزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز ، عن الموقف القانوني للمتهمين بالاعتداء على التلاميذ بعد حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وقال عز الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا من المحكمة العسكرية، ولها درجات تقاضي مختلفة عن المحاكم المدنية.

وتابع عز الدين، أنه لا يوجد استئناف على أحكام المحكمة العسكرية، ويتبقى للمتهمين فرصة وحيدة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقضت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء الهيئة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام 4 متهمين شنقًا، وبراءة 2 آخرين في اتهامهم بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية.

وكانت المحكمة المختصة قد أحالت 6 متهمين بالاعتداء على الأطفال إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

مساء 20 نوفمبر الماضي، تلقت النيابة العامة بلاغًا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.

واستهلت النيابة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولاحظت إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول، عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

