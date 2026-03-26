تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات جريمة مأساوية، حيث أقدم فلاح على إنهاء حياة شقيقه الأكبر داخل مسكنهما بمنطقة كرداسة، إثر خلافات حادة على قطعة أرض ميراث.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول شخص يُدعى محمود.م، 39 عامًا، جثة هامدة إلى المستشفى، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وسؤال الشهود، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه إبراهيم.م، 26 عامًا، فلاح، بسبب خلافات على الميراث، تطورت إلى مشادة حادة.



كشفت التحقيقات أن المتهم استل سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد طعنة نافذة لشقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات الأسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.