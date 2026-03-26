

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج قوية في ملاحقة الخارجين على القانون وتعزيز الأمن.

أسفرت الجهود عن ضبط 342 قضية بإجمالي 384 متهمًا، وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى 2320قرصًا مخدرًا. كما تم ضبط 100 قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهمًا، إلى جانب 231 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة.

نجحت الحملات في تنفيذ 50221 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدد من المتهمين الهاربين وممارسي أعمال البلطجة، فضلًا عن ضبط دراجات نارية مخالفة. كما تم فحص عدد من سائقي السيارات، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 10 سائقين للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين وتعزيز الاستقرار في الشارع.