الداخلية تضبط 342 قضية و100 سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

10:13 ص 26/03/2026

ضبط 342 قضية و100 سلاح ناري خلال 24 ساعة-أرشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج قوية في ملاحقة الخارجين على القانون وتعزيز الأمن.

أسفرت الجهود عن ضبط 342 قضية بإجمالي 384 متهمًا، وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى 2320قرصًا مخدرًا. كما تم ضبط 100 قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهمًا، إلى جانب 231 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة.

نجحت الحملات في تنفيذ 50221 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدد من المتهمين الهاربين وممارسي أعمال البلطجة، فضلًا عن ضبط دراجات نارية مخالفة. كما تم فحص عدد من سائقي السيارات، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 10 سائقين للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين وتعزيز الاستقرار في الشارع.

فيديو قد يعجبك



داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
زووم

داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
علاقات

5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
اقتصاد

أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
سينما

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة

