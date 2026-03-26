

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حملات أمنية مكثفة على مستوى أقسام الشرطة، استهدفت ضبط تجار المخدرات في إطار جهودها لفرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية في ضبط عدد من المتهمين بمنطقة الجمالية مع استمرار توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، بما يعزز من جهود مكافحة الجريمة بكافة صورها.

ويأتي ذلك في إطار الحملات الأمنية الدورية التي تنفذها وزارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تهدف لمواصلة فرض الانضباط وضمان سيادة القانون، مع تعزيز التواجد الأمني في الشوارع والأحياء المختلفة. وتركز هذه الحملات على كشف الخارجين عن القانون وملاحقة البؤر الإجرامية ومكافحة كافة صور الجريمة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.