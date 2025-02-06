مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب - علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

وردت معلومات وتحريات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، تفيد بمحاولة عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 11 جناية، أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه، بلطجة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا "شروع في قتل، سلاح"، جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص تمهيدًا للاتجار بها.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافه بمأمورية مشتركة مع قطاع الأمن المركزي. عند وصول القوات، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران، مما اضطر القوات للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه. تم العثور بحوزته على 32 قطعة سلاح ناري، تشمل 6 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 16 فرد محلي، طبنجة، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة. كما ضُبطت كميات من المواد المخدرة المتنوعة، منها "شابو" و"حشيش"، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.