"يا تختارني يا تختار أبوك".. "منى" تطلب الطلاق: "باعوا كل اللي حيلتي"

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "منى" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الطلاق من زوجها، مبررة طلبها بقولها: "عندما عدت أنا وزوجي وأولادنا من السفر، فوجئت بأن والد زوجي باع شقتنا".

تروي "منى" 45 عامًا وهي مدرسة، أنها تزوجت منذ 16 سنة من "علاء" 48 عامًا، مدرس، وأن الله رزقهما بولدين، وكانت شقتها تقع في عمارة أسرة زوجها.

أضافت الزوجة: "سافرت أنا وزوجي للعمل خارج مصر، وكان أولادنا معنا، وأثناء سفرنا قام والد زوجي بتغيير كل العفش والأجهزة، وواصلنا العيش هناك لمدة عامين دون أن نأخذ إجازة إلى مصر. وعندما عدنا، فوجئت بوجود أشخاص غرباء في منزلي، فتشاجرت معهم. حينها جاء والد زوجي وقال: "لقد بعت الشقة، فهي ملكي وأنا حر فيها"، واستولى على كل ما كان بداخلها.

تابعت: "طلبت من زوجي أن نذهب إلى قسم الشرطة لكي نحرر محضر سرقة ضد والده، لكنه رفض وقال: 'لا يمكنني أن أشتكي والدي".

استكملت الزوجة: "تركت زوجي مع والده، وذهبت أنا وأولادي إلى فندق. وبعد يومين، اتصلت بزوجي وطلبت منه أن يرجع لي ذهبي وحاجاتي الشخصية، لكنه رفض وقال: "كل حاجة بتاعتي".

تواصل الزوجة: خيرت زوجي بين وبين والده لكنه اختار والده. لذا لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى طلاق حملت رقم 981 لسنة 2024، بالإضافة إلى دعوى بقيمة المنقولات التي تحمل رقم 402 لسنة 2024، وما زالت الدعويان منظورتين.