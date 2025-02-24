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الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

11:23 ص الإثنين 24 فبراير 2025

تجار العُملة

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كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها المتتالية لمكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تجار العملة
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