السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 10832 لسنة 2023 جنايات العمرانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، خلال الفترة من 7 أغسطس 2023، بدائرة مركز العمرانية بمحافظة الجيزة، انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع لزعزعة الأمن والاستقرار، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وإلحاق الأذى بالأفراد، وإلقاء الرعب في نفوسهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة الإرهابية التي انضم إليها المتهم كانت تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من أداء مهامها، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام العام وأمن المجتمع.