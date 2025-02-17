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محاكمة متهم في "خلية العجوزة الإرهابية".. اليوم

02:00 ص الإثنين 17 فبراير 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة أحد المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة الإرهابية".

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن القضية تتعلق بقيام المتهمين خلال الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017 بتكوين خلية إرهابية، وتولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية، مع علمهم بطبيعة أغراضها الإرهابية، والمتهمون من الأول إلى السابع، وأيضًا الثاني عشر، وجهت إليهم تهمة تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات لاستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

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خلية العجوزة جنايات أمن الدولة
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