دفن جثة سيدة ثلاثينية لقيت مصرعها بسبب سخان غاز في الهرم

الأحد 16 فبراير 2025

08:37 م الأحد 16 فبراير 2025

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة ثلاثينة لقيت مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "مريم" 30 سنة، وبإجراء التحريات تبين تعرض المتوفاة للاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.